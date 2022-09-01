Direktorijum kompanija
Fandom
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Fandom Plate

Plate Fandom kreću se od $60,775 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $90,545 za Дата Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fandom. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $60.8K
Дата Аналитичар
$90.5K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Траст анд Сејфти
$74.4K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fandom je Дата Аналитичар at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $90,545. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fandom je $82,095.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fandom

Srodne kompanije

  • Tesla
  • PayPal
  • Snap
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi