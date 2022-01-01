Direktorijum kompanija
Fanatics
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Fanatics Plate

Plate Fanatics kreću se od $7,881 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $305,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Fanatics. Poslednja izmena: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Софтверски Инжењер
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $210K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Чиф оф Стаф
Median $65K
Дата Сајентист
Median $238K
Маркетинг
Median $120K
Дата Аналитичар
Median $131K
Административни Асистент
$103K
Бизнис Аналитичар
$7.9K
Дата Сајенс Менаџер
$164K
Људски Ресурси
$163K
Продукт Дизајнер
$151K
Регрутер
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Технички Програм Менаџер
$238K
УИкс Ресерчер
$125K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Fanatics, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Fanatics je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $305,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Fanatics je $156,975.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fanatics

Srodne kompanije

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi