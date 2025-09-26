Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

FamilySearch Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u FamilySearch iznosi $98K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete FamilySearch. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
FamilySearch
Software Engineer II
Lehi, UT
Ukupno godišnje
$98K
Nivo
L3
Osnovna plata
$98K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u FamilySearch?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Uključeni Nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Софтверски Инжењер در FamilySearch in United States برابر کل دستمزد سالانه $163,000 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در FamilySearch برای نقش Софтверски Инжењер in United States برابر $98,000 است.

Drugi resursi