Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in United States u Facet Wealth iznosi $172K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Facet Wealth. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
Facet Wealth
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
$172K
Nivo
Senior
Osnovna plata
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Facet Wealth?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
