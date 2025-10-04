Direktorijum kompanija
Facebook
Програм Менаџер Nivo

IC5

Nivoi u Facebook

  1. IC3
  2. IC4
  3. IC5
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
$251,299
Osnovna plata
$178,114
Akcije ()
$44,300
Bonus
$28,885
Najnoviji unosi plata
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
