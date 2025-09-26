Direktorijum kompanija
Exxeta
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Exxeta Софтверски Инжењер Plate

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Germany u Exxeta iznosi €50.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Exxeta. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
Exxeta
Software Engineer
hidden
Ukupno godišnje
€50.9K
Nivo
L1
Osnovna plata
€50.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u Exxeta?

€143K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Doprinesi

ЧПП

Drugi resursi