Extole Plate

Plate Extole kreću se od $25,186 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $99,500 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Extole. Poslednja izmena: 9/10/2025

$160K

Дата Сајентист
$43.8K
Информациони Технолог (ИТ)
$27.6K
Продукт Менаџер
$36.2K

Софтверски Инжењер
$25.2K
Солушн Архитекта
$99.5K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Ne vidite svoj naziv pozicije?


ЧПП

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Extole adalah Солушн Архитекта at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $99,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Extole adalah $36,180.

