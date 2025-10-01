Direktorijum kompanija
Expleo Group Софтверски Инжењер Plate u Berlin Metropolitan Region

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Berlin Metropolitan Region u Expleo Group iznosi €51.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Expleo Group. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Expleo Group
Software Engineer
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€51.7K
Nivo
L2
Osnovna plata
€51.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Expleo Group?

€142K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Doprinesi

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Expleo Group in Berlin Metropolitan Region iznosi €95,974 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Expleo Group za Софтверски Инжењер poziciju in Berlin Metropolitan Region je €51,701.

