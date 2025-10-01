Direktorijum kompanija
Exoticca
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • Greater Barcelona Area

Exoticca Софтверски Инжењер Plate u Greater Barcelona Area

Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Greater Barcelona Area u Exoticca iznosi €49.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Exoticca. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
Exoticca
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Ukupno godišnje
€49.6K
Nivo
L3
Osnovna plata
€44.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Exoticca?

€142K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove
Plate za praksu

Doprinesi

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Софтверски Инжењер ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Exoticca in Greater Barcelona Area iznosi €85,211 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Exoticca za Софтверски Инжењер poziciju in Greater Barcelona Area je €48,665.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Exoticca

Srodne kompanije

  • Apple
  • SoFi
  • Netflix
  • PayPal
  • Square
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi