Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Georgia u exadel iznosi GEL 104K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete exadel. Poslednje ažuriranje: 10/1/2025

Medijanski paket
company icon
exadel
Software Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Ukupno godišnje
GEL 104K
Nivo
Middle
Osnovna plata
GEL 104K
Stock (/yr)
GEL 0
Bonus
GEL 0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u exadel?

GEL 438K

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u exadel in Georgia iznosi GEL 151,103 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u exadel za Софтверски Инжењер poziciju in Georgia je GEL 101,862.

