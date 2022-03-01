Каталог Компанија
Evonik Плате

Распон плата Evonik је од $76,108 у годишњој укупној компензацији за Arhitekta rešenja на доњем крају до $159,120 за Menadžer poslovnih operacija на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Evonik. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Menadžer poslovnih operacija
$159K
Hemijski inženjer
$87.4K
Inženjer kontrole
$126K

Marketing
$144K
Mašinski inženjer
$80.4K
Arhitekta rešenja
$76.1K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Evonik је Menadžer poslovnih operacija at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $159,120. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Evonik је $106,651.

Остали ресурси