Evertz Plate

Plate Evertz kreću se od $39,407 ukupne kompenzacije godišnje za Information Technologist (IT) na nižem nivou do $84,500 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Evertz. Poslednja izmena: 10/20/2025

Софтверски Инжењер
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack softverski inženjer

Солушн Архитекта
Median $84.5K
Хардверски Инжењер
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$39.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Evertz je Солушн Архитекта sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $84,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Evertz je $55,440.

