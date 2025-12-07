Direktorijum kompanija
Establishment Labs
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

Establishment Labs Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Costa Rica u Establishment Labs kreće se od CRC 10.52M do CRC 14.94M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Establishment Labs. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Softverski Inženjer prijavas u Establishment Labs da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Establishment Labs?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Softverski Inženjer ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Establishment Labs in Costa Rica iznosi CRC 14,938,728 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Establishment Labs za Softverski Inženjer poziciju in Costa Rica je CRC 10,522,060.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Establishment Labs

Srodne kompanije

  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Stripe
  • SoFi
  • Airbnb
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/establishment-labs/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.