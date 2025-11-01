Direktorijum kompanija
EssenceMediacom
  • Plate
  • Marketing

  • Sve Marketing plate

EssenceMediacom Marketing Plate

Medijana Marketing kompenzacionog paketa in United States u EssenceMediacom iznosi $125K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete EssenceMediacom. Poslednje ažuriranje: 11/1/2025

Medijanski paket
EssenceMediacom
Analytics Supervisor
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$125K
Nivo
Supervisor
Osnovna plata
$125K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Marketing poziciju u EssenceMediacom in United States iznosi $210,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EssenceMediacom za Marketing poziciju in United States je $130,000.

