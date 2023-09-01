Direktorijum kompanija
EssenceMediacom
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

EssenceMediacom Plate

Plate EssenceMediacom kreću se od $16,957 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $296,510 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u EssenceMediacom. Poslednja izmena: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Маркетинг
Median $130K
Биомедицински Инжењер
$142K
Бизнис Аналитичар
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Дата Сајенс Менаџер
$133K
Маркетинг Операције
$46.4K
Продукт Менаџер
$142K
Пројект Менаџер
$17K
Софтверски Инжењер
$50.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$171K
Солушн Архитекта
$297K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u EssenceMediacom je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $296,510. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EssenceMediacom je $131,300.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za EssenceMediacom

Srodne kompanije

  • Airbnb
  • Uber
  • Spotify
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi