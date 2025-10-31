Direktorijum kompanija
Esprow
Esprow Rekruter Plate

Medijana Rekruter kompenzacionog paketa in Russia u Esprow iznosi RUB 733K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Esprow. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Ukupno godišnje
RUB 733K
Nivo
L3
Osnovna plata
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Esprow?
Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u Esprow in Russia iznosi RUB 732,672 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Esprow za Rekruter poziciju in Russia je RUB 732,672.

