Prosečna УИкс Ресерчер ukupna kompenzacija in United States u Ernst and Young kreće se od $117K do $171K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ernst and Young. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$135K - $154K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$117K$135K$154K$171K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ernst and Young, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



The highest paying salary package reported for a УИкс Ресерчер at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $171,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the УИкс Ресерчер role in United States is $117,450.

