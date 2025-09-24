Технички Програм Менаџер kompenzacija in United States u Ernst and Young kreće se od $195K po year za TPM do $202K po year za Senior TPM. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $190K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ernst and Young. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Ernst and Young, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)
