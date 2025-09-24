Cybersecurity Analyst kompenzacija u Ernst and Young kreće se od $91.4K po year za Security Analyst do $142K po year za Staff Security Analyst 1. Medijana year kompenzacionog paketa iznosi $97.9K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ernst and Young. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Ernst and Young, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)