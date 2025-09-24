Direktorijum kompanija
Ernst and Young
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Пипл Операције

  • Sve Пипл Операције plate

Ernst and Young Пипл Операције Plate

Prosečna Пипл Операције ukupna kompenzacija u Ernst and Young kreće se od ARS 19.49M do ARS 27.15M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ernst and Young. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

ARS 20.89M - ARS 24.6M
Argentina
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
ARS 19.49MARS 20.89MARS 24.6MARS 27.15M
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Пипл Операције prijavas u Ernst and Young da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

ARS 193.72M

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ernst and Young, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Пипл Операције ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Пипл Операције sa Ernst and Young ay may taunang kabuuang bayad na ARS 27,153,551. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Ernst and Young para sa Пипл Операције role ay ARS 19,494,857.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ernst and Young

Srodne kompanije

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi