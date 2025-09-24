Direktorijum kompanija
Ernst and Young
Medijana Финансијски Аналитичар kompenzacionog paketa in United States u Ernst and Young iznosi $150K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ernst and Young. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Ernst and Young
Manager Consultant
Atlanta, GA
Ukupno godišnje
$150K
Nivo
Manager
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ernst and Young?

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ernst and Young, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



The highest paying salary package reported for a Финансијски Аналитичар at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $185,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Финансијски Аналитичар role in United States is $150,000.

