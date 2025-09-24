Direktorijum kompanija
Ernst and Young
  • Дата Сајентист

  • Sve Дата Сајентист plate

Ernst and Young Дата Сајентист Plate

Дата Сајентист kompenzacija in United States u Ernst and Young kreće se od $118K po year za Data Scientist do $95.5K po year za Staff Data Scientist 2. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $140K.

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Data Scientist
$118K
$111K
$0
$6.8K
Senior Data Scientist
$143K
$140K
$0
$3K
Staff Data Scientist 1
$90.2K
$87.2K
$0
$3K
Staff Data Scientist 2
$95.5K
$93K
$0
$2.5K
$160K

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ernst and Young, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

Health Informatics

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Дата Сајентист poziciju u Ernst and Young in United States iznosi $173,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ernst and Young za Дата Сајентист poziciju in United States je $133,000.

Drugi resursi