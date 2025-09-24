Direktorijum kompanija
Ernst and Young
Ernst and Young
  • Plate
  • Бизнис Девелопмент

  • Sve Бизнис Девелопмент plate

Ernst and Young Бизнис Девелопмент Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ernst and Young. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$78.2K - $91K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$72.3K$78.2K$91K$101K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

$160K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Ernst and Young, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



Drugi resursi