Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Ernest kreće se od $67.2K do $93.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ernest. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$72K - $84.8K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$67.2K$72K$84.8K$93.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Ernest?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Ernest in United States iznosi $93,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ernest za Softverski Inženjer poziciju in United States je $67,200.

