  Plate
  Софтверски Инжењеринг Менаџер

  Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

Ericsson Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in India u Ericsson iznosi ₹9.49M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Ericsson
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹9.49M
Nivo
L7
Osnovna plata
₹8.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹999K
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
24 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ericsson?

₹13.98M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Ericsson in India iznosi ₹9,569,049 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ericsson za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in India je ₹9,491,034.

