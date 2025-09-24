Софтверски Инжењер kompenzacija in Sweden u Ericsson kreće se od SEK 426K po year za JS4 do SEK 944K po year za JS8. Medijana year kompenzacionog paketa in Sweden iznosi SEK 690K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
