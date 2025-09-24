Direktorijum kompanija
Ericsson
  • Plate
  • Пројект Менаџер

  • Sve Пројект Менаџер plate

Ericsson Пројект Менаџер Plate

Medijana Пројект Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Ericsson iznosi €124K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Medijanski paket
company icon
Ericsson
Project Manager
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
€124K
Nivo
j7
Osnovna plata
€124K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
10 Godine
Godine iskustva
17 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ericsson?

€142K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Пројект Менаџер at Ericsson in United States sits at a yearly total compensation of €237,363. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Пројект Менаџер role in United States is €115,570.

Drugi resursi