Ericsson
  • Хардверски Инжењер

  • Sve Хардверски Инжењер plate

Ericsson Хардверски Инжењер Plate

Хардверски Инжењер kompenzacija in Sweden u Ericsson kreće se od SEK 483K po year za JS5 do SEK 719K po year za JS7. Medijana year kompenzacionog paketa in Sweden iznosi SEK 618K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Prikaži 2 Više nivoa
SEK 1.56M

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Ericsson?

Uključeni Nazivi

Pošaljite Novi Naziv

ASIC Engineer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Хардверски Инжењер poziciju u Ericsson in Sweden iznosi SEK 911,954 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ericsson za Хардверски Инжењер poziciju in Sweden je SEK 617,707.

Drugi resursi