Хардверски Инжењер kompenzacija in Sweden u Ericsson kreće se od SEK 483K po year za JS5 do SEK 719K po year za JS7. Medijana year kompenzacionog paketa in Sweden iznosi SEK 618K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Ericsson. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv