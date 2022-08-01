Direktorijum kompanija
EquityZen
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

EquityZen Plate

Plate EquityZen kreću se od $70,350 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $237,308 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u EquityZen. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Рачуновођа
$70.4K
Бизнис Аналитичар
$109K
Продукт Дизајнер
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Софтверски Инжењер
$237K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u EquityZen je Софтверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $237,308. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EquityZen je $109,450.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za EquityZen

Srodne kompanije

  • Square
  • Intuit
  • Apple
  • Lyft
  • Airbnb
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi