Equality Health Plate

Plate Equality Health kreću se od $169,150 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Proizvoda na nižem nivou do $180,197 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Equality Health. Poslednja izmena: 11/23/2025

Menadžer Proizvoda
$169K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$180K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Equality Health je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $180,197. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Equality Health je $174,673.

