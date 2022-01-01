Direktorijum kompanija
Equal Experts
Equal Experts Plate

Plate Equal Experts kreću se od $42,771 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $299,495 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Equal Experts. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $42.8K

Backend softverski inženjer

Дата Аналитичар
$61.2K
Менаџмент Консултант
$205K

Регрутер
$109K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$188K
Солушн Архитекта
$299K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Equal Experts je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $299,495. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Equal Experts je $148,650.

