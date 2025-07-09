Direktorijum kompanija
Epson
Epson Plate

Plate Epson kreću se od $45,338 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $162,810 za Пројект Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Epson. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Бизнис Операције
$84.6K
Бизнис Аналитичар
$109K
Дата Сајентист
$45.3K

Људски Ресурси
$82.3K
Продукт Менаџер
$151K
Пројект Менаџер
$163K
Сејлс Инжењер
$62.7K
Софтверски Инжењер
$48.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Epson je Пројект Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $162,810. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Epson je $83,446.

