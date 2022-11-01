Eppo Plate

Plate Eppo kreću se od $200,900 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Proizvoda na nižem nivou do $367,800 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Eppo . Poslednja izmena: 11/23/2025