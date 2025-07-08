Eppendorf Plate

Plate Eppendorf kreću se od $82,037 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $88,117 za Hardverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Eppendorf . Poslednja izmena: 11/23/2025