Epic Games Plate

Plate Epic Games kreću se od $52,260 ukupne kompenzacije godišnje za Prodaja na nižem nivou do $445,000 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Epic Games. Poslednja izmena: 11/20/2025
U kompaniji Epic Games, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:
20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
