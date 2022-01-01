Direktorijum kompanija
Epic Games
Epic Games Plate

Plate Epic Games kreću se od $52,260 ukupne kompenzacije godišnje za Prodaja na nižem nivou do $445,000 za Menadžer Proizvoda na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Epic Games. Poslednja izmena: 11/20/2025

Softverski Inženjer
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend softverski inženjer

Ful-stek softverski inženjer

Softverski inženjer video igara

Menadžer Proizvoda
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $400K
Menadžer Projekta
Median $205K
Arhitekta Rešenja
Median $238K
Računovođa
$76.4K
Poslovni Analitičar
$191K
Menadžer Nauke o Podacima
$288K
Naučnik Podataka
$161K
Finansijski Analitičar
$281K
Ljudski Resursi
$88K
IT Tehnolog
$67.6K
Marketing Operacije
$147K
Dizajner Proizvoda
$68.6K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$193K
Menadžer Programa
$151K
Rekruter
$77.4K
Prodaja
$52.3K
Analitičar Sajber Bezbednosti
$80.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$166K
Poverenje i Bezbednost
$137K
Raspored sticanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip akcija
Options

U kompaniji Epic Games, Options su podložni 5-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 20% stiče se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stiče se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Epic Games je Menadžer Proizvoda at the L5 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $445,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Epic Games je $166,165.

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epic-games/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.