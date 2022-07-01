Direktorijum kompanija
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Plate

Plate EPI-USE Labs kreću se od $127,400 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $190,045 za Arhitekta Rešenja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u EPI-USE Labs. Poslednja izmena: 11/20/2025

Softverski Inženjer
$127K
Arhitekta Rešenja
$190K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u EPI-USE Labs je Arhitekta Rešenja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $190,045. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EPI-USE Labs je $158,723.

Drugi resursi

