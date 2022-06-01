ePayPolicy Plate

Direktorijum kompanija
Plate ePayPolicy kreću se od $83,415 ukupne kompenzacije godišnje za Rekruter na nižem nivou do $230,118 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ePayPolicy. Poslednja izmena: 11/21/2025

Rekruter
$83.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$230K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ePayPolicy je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $230,118. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ePayPolicy je $156,766.

