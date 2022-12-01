Direktorijum kompanija
ePaisa Plate

Plate ePaisa kreću se od $16,996 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $126,664 za Arhitekta Rešenja na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u ePaisa. Poslednja izmena: 11/20/2025

Softverski Inženjer
$17K
Arhitekta Rešenja
$127K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u ePaisa je Arhitekta Rešenja at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $126,664. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ePaisa je $71,830.

