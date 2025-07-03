Direktorijum kompanija
EP Plate

Plate EP kreću se od $100,632 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Proizvoda na nižem nivou do $126,863 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u EP. Poslednja izmena: 11/20/2025

Menadžer Proizvoda
$101K
Softverski Inženjer
$127K
Ukupne Nagrade
$126K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u EP je Softverski Inženjer at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $126,863. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EP je $125,585.

