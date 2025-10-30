Direktorijum kompanija
Endpoint Menadžer Proizvoda Plate

Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in United States u Endpoint iznosi $213K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Endpoint. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
Endpoint
Product Manager
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$213K
Nivo
L4
Osnovna plata
$150K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$22.5K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Endpoint in United States iznosi $280,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Endpoint za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $202,500.

