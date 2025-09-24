Софтверски Инжењер kompenzacija in Romania u Endava kreće se od RON 91.1K po year za Software Engineer do RON 356K po year za Principal Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Romania iznosi RON 114K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Endava. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
