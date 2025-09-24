Direktorijum kompanija
Endava
Софтверски Инжењер kompenzacija in Romania u Endava kreće se od RON 91.1K po year za Software Engineer do RON 356K po year za Principal Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in Romania iznosi RON 114K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Endava. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
RON 91.1K
RON 91.1K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 213K
RON 213K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 340K
RON 16.9K
RON 0
RON 714K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Koji su karijerni nivoi u Endava?

Uključeni Nazivi

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

DevOps inženjer

ЧПП

Endava in RomaniaのСофтверски Инжењерで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬RON 356,460です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
EndavaのСофтверски Инжењер職種 in Romaniaで報告されている年間総報酬の中央値はRON 113,870です。

