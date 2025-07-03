Direktorijum kompanija
Emumba
Emumba Plate

Plate Emumba kreću se od $3,398 ukupne kompenzacije godišnje za Ljudski Resursi na nižem nivou do $6,464 za Softverski Inženjer na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Emumba. Poslednja izmena: 11/21/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Softverski Inženjer
Median $6.5K
Ljudski Resursi
$3.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Emumba je Softverski Inženjer sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $6,464. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Emumba je $4,931.

Drugi resursi

