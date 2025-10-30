Direktorijum kompanija
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Germany u EMBL iznosi €84.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete EMBL. Poslednje ažuriranje: 10/30/2025

Medijanski paket
company icon
EMBL
Software Engineer
Heidelberg, BW, Germany
Ukupno godišnje
€84.7K
Nivo
Senior
Osnovna plata
€84.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
4 Godine
Godine iskustva
7 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u EMBL in Germany iznosi €134,321 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EMBL za Softverski Inženjer poziciju in Germany je €84,740.

