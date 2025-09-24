Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Elsevier Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Elsevier kreće se od $89.6K po year za Software Engineer 1 do $148K po year za Lead Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $110K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Elsevier. Poslednje ažuriranje: 9/24/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
