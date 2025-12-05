Direktorijum kompanija
Elm Street Technology
Elm Street Technology Softverski Inženjer Plate

Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in United States u Elm Street Technology kreće se od $59.1K do $82.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Elm Street Technology. Poslednje ažuriranje: 12/5/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$64.1K - $77.6K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$59.1K$64.1K$77.6K$82.6K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Elm Street Technology?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Elm Street Technology in United States iznosi $82,613 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Elm Street Technology za Softverski Inženjer poziciju in United States je $59,111.

Drugi resursi

