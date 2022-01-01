Direktorijum kompanija
Ellucian
Ellucian Plate

Plate Ellucian kreću se od $35,930 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Аналитичар na nižem nivou do $151,443 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ellucian. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $100K

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $98K
Бизнис Аналитичар
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Пројект Менаџер
$104K
Продаја
$151K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$41.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ellucian je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $151,443. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ellucian je $99,000.

