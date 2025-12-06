Direktorijum kompanija
Elevate K-12
Elevate K-12 Poslovni Analitičar Plate

Prosečna Poslovni Analitičar ukupna kompenzacija in India u Elevate K-12 kreće se od ₹1.96M do ₹2.74M po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Elevate K-12. Poslednje ažuriranje: 12/6/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$24.2K - $29.3K
India
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Elevate K-12?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Analitičar poziciju u Elevate K-12 in India iznosi ₹2,738,952 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Elevate K-12 za Poslovni Analitičar poziciju in India je ₹1,959,768.

Drugi resursi

