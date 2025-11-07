Direktorijum kompanija
Electronic Arts
Menadžer Proizvoda Nivo

Senior Product Manager I

Nivoi u Electronic Arts

Poredi nivoe
  1. Associate Product Manager
  2. Product Manager I
  3. Product Manager II
Prosek Godišnje Ukupna kompenzacija
$188,514
Osnovna plata
$156,255
Akcije ()
$19,926
Bonus
$12,333
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji unosi plata
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
