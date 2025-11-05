Direktorijum kompanija
EDF FR Mašinski Inženjer Plate u Greater Paris Area

Medijana Mašinski Inženjer kompenzacionog paketa in Greater Paris Area u EDF FR iznosi €42.6K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete EDF FR. Poslednje ažuriranje: 11/5/2025

Medijanski paket
company icon
EDF FR
Design Engineer
Paris, IL, France
Ukupno godišnje
€42.6K
Nivo
L3
Osnovna plata
€37.1K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€5.5K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
5 Godine
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u EDF FR in Greater Paris Area iznosi €43,378 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u EDF FR za Mašinski Inženjer poziciju in Greater Paris Area je €42,550.

