Edelman Plate

Plate Edelman kreću se od $6,359 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $263,675 za Маркетинг Операције na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Edelman. Poslednja izmena: 9/6/2025

$160K

Дата Сајентист
$64.5K
Маркетинг
$6.4K
Маркетинг Операције
$264K

Продукт Дизајнер
$99.5K
Софтверски Инжењер
$93.2K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Edelman je Маркетинг Операције at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $263,675. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Edelman je $93,157.

